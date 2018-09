Santi Cazorla, centrocampista del Villarreal, ha detto addio all'Arsenal in estate, dopo i tanti infortuni che ne hanno messo a rischio la carriera. Queste le parole rilasciate al Guardian: "Se potevo restare all'Arsenal? No, non volevano. Sono stati molto onesti. Sapevo che qualsiasi squadra mi avesse voluto, avrebbe dovuto vedere le mie condizioni. Sarò eternamente grato all'Arsenal, li rispetto. Lì la gente mi ama, sarò sempre legato ai Gunners. Wenger? Mi ha rinnovato il contratto prima dell'operazione, mi ha sempre supportato".