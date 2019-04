L'attaccante dell'Arsenal Lacazette ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani contro il Napoli. Si è espresso sull'obiettivo dei Gunners in Europa League e ha detto la sua sugli azzurri.



VOGLIAMO ARRIVARE IN FONDO: ''L'anno scorso abbiamo fallito l'obiettivo della finale, quest'anno vogliamo andare avanti il più possibile e possiamo farlo giocando al meglio partite come quella di domani. Meglio in casa? Noi siamo forti anche lontano da Londra, dipende tutto da noi".



NAPOLI: "E' molto forte, anche tatticamente è una squadra che sta bene in campo. Lo conosciamo bene".