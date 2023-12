Douglas Luiz, mediano dell'Aston Villa, sta brillando in Inghilterra e ad oggi ha già messo a segno 5 reti in 14 gare di campionato. Le grandi prestazioni hanno attirato l'interesse dell'Arsenal. Il club di Birmingham, però, fa muro e ha deciso di che per lasciar partire il proprio centrocampista saranno necessari circa 130 milioni di euro.