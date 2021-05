Molti lo danno come uno dei possibili partenti, ma Bernd Leno è contento di restare all'Arsenal. Il portiere dei Gunners ha parlato così ai microfoni di Sky Sports UK: "Sono felice all'Arsenal. Questo è un grande club, con un grande brand nel mondo e in Premier League. Non c'è nessuno nello spogliatoio che si dice scontento. Abbiamo ancora un buon ambiente nel club e nello spogliatoio stesso. Certo, non è stata una stagione facile, ma questo fa parte del calcio e vorrei proseguire qui la mia carriera".