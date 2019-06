Volano gli stracci in casa Arsenal. Secondo la testata turca Fanatik, i rapporti tra il fantasista tedesco Mesut Ozil e l’allenatore spagnolo Unai Emery sono ai minimi storici. Il motivo è legato al gravissimo insulto pronunciato dal giocatore nei confronti del proprio tecnico in occasione della finale di Europa League, Chelsea - Arsenal, vinta per 4 a 1 dai Blues guidati d Maurizio Sarri. Secondo la ricostruzione, il giocatore, richiamato in panchina al minuto 77 della partita, ha apostrofato il tecnico con le parole “you are not a coach” ("non sei un allenatore"). Recenti rumors vogliono Ozil lontano dai Gunners nel prossimo futuro e, episodi come questo, non fanno che aumentare le voci di un imminente divorzio.