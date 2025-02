AFP via Getty Images

Sfida ad alta quota in occasione della ventiquattresima giornata di Premier League: l'Arsenal ospiterà il Manchester City con l'obiettivo di allungare ancora il vantaggio in classfica e mettere pressione a Liverpool, che guida la classifica con 56 punti contro i 47 dei Gunners. I citizens, di contro, devono cercare di mantenere il quarto posrto e di accorciare sugli uomini di Arteta: vincendo, infatti, si porterebbero a tre lunghezze dai rivali.

ARSENAL-MANCHESTER CITY

RETI:

FORMAZIONI UFFICIALI

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Partey, Rice; Trossard, Odegaard, Martinelli; Havertz. All: Arteta

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Bernardo Silva; Savinho, Marmoush, Foden; Haaland. All: Guardiola

ARBITRO: Bankes

AMMONITI:

ESPULSI: