Il Barcellona è sulle tracce di Gabriel Martinelli. Ne sono sicuri i colleghi spagnoli di Sport: i catalani stanno seguendo con attenzione il promettente 21enne italo-brasiliano dell’Arsenal anche al Mondiale in corso in Qatar. Se non dovesse arrivare a breve il rinnovo con i Gunners (ha il contratto in scadenza nel 2024), i catalani potrebbero tentare l’assalto la prossima estate.