It is with deep regret that we announce the death of former chairman Peter Hill-Wood, at the age of 82 — Arsenal FC (@Arsenal) 28 dicembre 2018

Lo storico presidente dei Gunners si è spento all'età di 82 anni, come annunciato dal club inglese in un comunicato. Hill-Wood diventò presidente dell'Arsenal nel 1982 dopo la morte di suo padre Denis, che guidò il club per 20 anni. La sua prima felice intuizione fu quella di affidare la panchina a George Graham, che inaugurò un ciclo di successi poi rinnovato da Arsene Wenger. Sotto la presidenza di Peter Hill-Wood i Gunners hanno vinto cinque titoli in Premier League e altrettanti in FA Cup, oltre a una Coppa delle Coppe. Rimase in carica per oltre 30 anni, fino al giugno del 2013 quando fu costretto a lasciare la massima poltrona dell'Arsenal per problemi di salute.