Assieme a Unai Emery in casa Arsenal ha preso la parola il difensore Shkodran Mustafi in vista della gara di domani contro l'Eintracht Francoforte: "La squadra è unita nel progetto di fermare questa serie di risultati negativi dell'ultimo periodo. Su questo non c'è alcun dubbio. Il futuro? Ho ancora 18 mesi di contratto con l'Arsenal e adesso la priorità è proprio quella di risollevare la squadra dopo un momento difficile. Solo dopo potrò prendere in esame la mia questione personale. Se ci sarà qualcosa di interessante la prenderò in considerazione".