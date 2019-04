ARSENAL



Cech 6.5: mai davvero sollecitato dal Napoli, gestisce bene l'ordinaria amministrazione, le due grandi occasioni del Napoli con Insigne e Zielinski sono due errori clamorosi, sui quali non deve sporcarsi i guanti. Positivo nelle uscite



Sokratis 6: qualche buon recupero, importante nella prima impostazione dell'Arsenal



Koscelny 6.5: recupero importante per i Gunners, regalando un equilibrio importante alla difesa. Due interventi importanti sulle verticalizzazioni nel Napoli nel cuore della ripresa quando gli azzurri ci hanno provato con più insistenza



Monreal 6: sfiora anche il gol, soffre un po' più dei compagni di reparto, ma non sfigura



Maitland-Niles 7: assist perfetto sul gol di Ramsey, completa un primo tempo da antologia, mettendo in costante difficoltà Mario Rui. Nella ripresa dimostra anche una grande tenuta difensiva



Ramsey 7: s'inserisce con il timing giusto e non sbaglia, solo in area, per il vantaggio dei Gunners. Sempre pericoloso negli inserimenti, fa una grande gara anche in fase di impostazione. Decide di graziare il Napoli nel finale di gara, solo in area



Torreira 6.5: propizia e costruisce il 2-0 rubando palla a Fabian e trovando poi la deviazione di Koulibaly. Nella ripresa ci mette tanta sostanza ed esce tra gli applausi (dal 32' st Elneny sv)



Kolasinac 6.5: meno bene di Maitland-Niles, ma trova in diverse circostanze il modo di inserirsi. Schermato in modo determinante da Maksimovic in avvio di ripresa



Ozil 6.5: inventa calcio nel primo tempo, cercando il dialogo con gli attaccanti e gli esterni. Nella ripresa si perde e viene sostituito (dal 23' st Mkhitaryan 6: gioca da dieci classico, qualche pallone toccato cercando la verticalità)



Lacazette 6: gara di sponda e di qualità, senza mai esser pericoloso alla conclusione (dal 23' st Iwobi: 6: fa quello che gli chiede Emery, tanta legna in mediana)



Aubameyang 6: svaria tantissimo, cerca sempre lo spazio per la conclusione, la trova in diverse circostanze, ma non riesce mai a trovare il varco. Nel finale grazia il Napoli con una conclusione che regala solo l'illusione ottica del gol ai tifosi dei Gunners



All. Emery 7: allena una squadra più forte, ma sfrutta al meglio le caratteristiche dei suoi per indirizzare in modo importante la qualificazione NAPOLI



Meret 7.5: non ha responsabilità sui gol nel primo tempo, salva in due circostanze su Aubameyang. Qualche rinvio sbagliato in fase di impostazione. Decisivo su Ramsey al 13' della ripresa, con un allungo clamoroso. Tiene viva la qualificazione su Maitland-Niles con un riflesso clamoroso



Hysaj 5: molti errori in fase d'impostazione, spesso preso d'infilata nella manovra avvolgente dell'Arsenal. Nella ripresa, si vede pochissimo quando il Napoli spinge



Koulibaly 6.5: prima del vantaggio dell'Arsenal, salva la baracca almeno in tre circostanze, compreso un doppio intervento in opposizione in area di rigore. Sfortunato nella deviazione che porta al raddoppio dei Gunners



Maksimovic 6.5: gara ordinata, senza sbavature, ma senza salvataggi da richiamo nella prima frazione. Se lo riserva in avvio di ripresa, chiudendo bene col corpo su Aubameyang. Decisivo, poi, su Kolasinac



Mario Rui 5: sbaglia un tocco semplice che innesca il vantaggio dell'Arsenal, in ritardo anche nella copertura. Solo nel finale di frazione migliora una gara molto complessa



Callejon 5.5: stringe molto verso il centro, cerca di coadiuvare la manovra, ma è una gara dove sbaglia anche in fase d'impostazione. Stessa gara anche nella ripresa, con meno difficoltà in fase difensiva vista la minor spinta dei londinesi



Fabiàn 4.5: impiega sempre un tempo in più di gioco, non riesce a dettare in velocità la manovra. Peggiora la sua frazione, fino ad arrivare all'errore imperdonabile che porta Torreira al raddoppio, senza riuscire neppure a recuperare. Nella ripresa non si riscatta, completando la peggior gara da quando è in azzurro (dal 38' st Younes sv)



Allan 6: si muove molto, ma il suo pressing si perde nella velocità di fraseggio dell'Arsenal, senza riuscire ad esser produttivo. Nella ripresa migliora il risultato del pressing, anche perché si abbassa la velocità dei Gunners



Zielinski 5: si vede pochissimo, spesso fuori posizione, non regala ampiezza ed imprevedibilità alla manovra. Non riesce mai nella ripresa ad essere incidente. E sbaglia un'occasione monumentale sul tocco di Insigne in modo sciagurato



Insigne 5.5: uno dei pochi, fino all'ultima occasione del primo tempo, a giocare una gara sufficiente, provando a legare il gioco, abbassandosi fino alla trequarti azzurra. Nel finale, la chance del possibile 2-1, sprecata in modo irrazionale, con una conclusione altissima. Inizia la ripresa nervoso, sbagliando tutte le scelte. Serve un pallone fantastico a Zielinski, sprecato dal polacco (dal 38' st Ounas sv)



Mertens 5.5: si muove molto in orizzontale in prima linea alla ricerca dell'apertura degli spazi, ma mancano rifornimenti ma anche qualità della giocata nei pochi palloni disponibili. Gara difficile, esce dopo poco più di un'ora di gioco (dal 21' st Milik 5: praticamente non si vede mai, cerca di fare la boa, operazione non riuscita)



All. Ancelotti 5: qualche occasione il suo Napoli l'ha avuta, così come l'Arsenal poteva incrementare