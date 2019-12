Stando a quanto riportato da AS e dalla stampa inglese, l'Arsenal starebbe pensando di portare a Londra Thomas Lemar. L'ala francese dell'Atletico Madrid sta trovando poco spazio in questa stagione e cercherebbe volentieri maggior fortuna altrove. Per lui, però, il Cholo Simeone si aspetta un'offerta importante visti i 70 milioni di euro spesi per strapparlo al Monaco nell'estate 2018.