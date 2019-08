Nicolas Pepé è destinato a far discutere e non solo per i tanti cambi di idea in sede di mercato, con lui e i suoi agenti protagonisti di tanti, tantissimi, cambi di direzione anche ad affari virtualmente conclusi. Ne sa qualcosa il Napoli, convinto di aver chiuso l'acquisto più caro della sua storia salvo poi vedere il dietrofront del francese che, invece, ha firmato con l'Arsenal.



Ma anche in casa Gunners non possono stare tranquilli, sì perché nel passato di Pepé ci sono dichiarazioni che vanno contro il club londinese in favore di uno degli acerrimi rivali. Sì perché nel 2017, riporta Goal.com, Pepé si concesse in un'intervista raccontando i suoi progetti per il futuro svelando che: "Il Chelsea è l'unico club che mi fa sognare. È l'unico club in Inghilterra per cui vorrei giocare". Non un buon inizio.