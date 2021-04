Il primo obiettivo per l'estate. L'Arsenal vuole rinnovarsi lungo la corsia di destra ed è pronta a fare sul serio con l'Inter Achraf Hakimi. La notizia rilanciata da As, trova conferma anche in Inghilterra, le strade tra i Gunners ed Hector Bellerin si separeranno a fine stagione, con Arteta che ha chiesto l'esterno marocchino come sostituto. Ancora non ci sono proposte ufficiali, ma secondo il giornale spagnolo sul piatto potrebbero essere messi 40 milioni di euro, il costo del trasferimento dell'ex Dortmund dal Real Madrid all'Inter la scorsa estate, mentre l'Inter ne vorrebbe 50.



Ipotesi al momento difficilmente realizzabile. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'Inter considera Hakimi un pilastro del presente e del futuro, non c'è nessuna idea di venderlo, anche se il suo addio potrebbe portare una plusvalenza. Lo scenario potrebbe cambiare se arrivassero indicazioni dall'alto, ma in quel caso la richiesta sarebbe superiore ai 50 milioni. Di certo prima di prendere in considerazione la cessione del suo numero 2 Marotta dovrà riferire al Real Madrid, che ha ​un diritto di prelazione e potrebbe pareggiare o superare l'eventuale offerta dell'Arsenal.