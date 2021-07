Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'Arsenal avrebbe messe nel mirino Tammy Abraham. L'attaccante inglese non rientra nei piani di Thomas Tuchel, nonostante abbia concluso la stagione da capocannoniere della squadra. Il Chelsea però, alla ricerca di una prima punta, lo vorrebbe inserire nelle trattative per Haaland, Lukaku o Kane, motivo per il quale, insieme al prezzo richiesto di 40 milioni di sterline, West Ham e Aston Villa non abbiano concluso la trattativa. I gunners inoltre al momento sono coperti, avendo in rosa Aubameyang, Lacazette e il giovane Nketiah, per questo se vogliono puntare sul 23enne dovranno prima effettuare una cessione.