Secondo il Sun, l'Arsenal avrebbe aggiunto anche Neto alla lista dei possibili acquisti per la porta. Il portiere è in uscita dal Barcellona e i gunners sono alla ricerca di un secondo portiere da affiancare a Leno. Già cercato a gennaio, quando però non se ne fece nulla, il brasiliano potrebbe arrivare a Londra con una sessione di mercato di ritardo. Al momento però non sono state presentate offerte.