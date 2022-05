L'Arsenal, in questo finale di stagione, sta lottando per assicurarsi un posto nella prossima Champions League. Con questa prospettiva, la squadra guidata da Arteta non vuole presentarsi impreparata alla prossima stagione.



Come riportato da Globo Esporte, i Gunners sarebbero in vantaggio per portare all'Emirates stadium l'attaccante classe 2003 Marquinhos. Il nazionale brasiliano, di proprietà del Sao Paulo, da quando ha debuttato in prima squadra lo scorso luglio, ha collezionato 39 presenze, segnando 4 gol e servendo 3 assist. L'offerta dei Gunners ammonta a 3.5 milioni di euro, essendo l'attaccante in scadenza nel 2024.