Perché Nwaneri dell'Arsenal non si può cambiare insieme ai compagni

Getty Images

La nuova stella dell'Arsenal si chiama Ethan Nwaneri. Nato il 21 marzo 2007, a soli 17 anni sta vivendo una stagione da protagonista con la squadra di Mikel Arteta, con cui ha realizzato 7 gol in 22 presenze totali. Pur essendo ormai una risorsa preziosa dei Gunners, Nwaneri non può cambiarsi nello stesso spogliatoio dei compagni.

ARTETA - A dichiaralo è stato lo stesso tecnico Arteta al termine della partita vinta per 5-1 contro il Manchester City, in cui Nwaneri ha segnato l'ultimo gol: "Ethan non può ancora essere parte del nostro spogliatoio, il che è incredibile. Deve vestirsi da qualche altra parte, anche il giorno della partita. Per questo, avere qualcuno vicino a sé che ha quella fiducia, quella sicurezza, quel legame, penso che sia una fortuna. Sono molto fortunati ad avere l'un l'altro", ha detto rivolgendosi a Lewis-Skelly, classe 2006, anche lui in gol nel trionfo sul City.

COSA DICE IL REGOLAMENTO - Il regolamento in Premier League è chiaro: per la salvaguardia dei minori, la FA ha stabilito che, i calciatori di età inferiore ai 18 anni non possono cambiarsi nello spogliatoio della squadra senior. Nwaneri, pertanto, si deve cambiare altrove prima di raggiungere i compagni e Arteta per le ultime indicazioni prima del fischio di inizio.