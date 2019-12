Esordio non totalmente positivo quello di Mikel Arteta sulla panchina dell’Arsenal, che rimane bloccato a Bournemouth sull’1-1 con i gol di Gosling e Aubameyang. Il neo tecnico spagnolo ha tirato le somme e vuole agire sul mercato. È degli ultimi giorni la voce che ha accostato l’attaccante del Bayer Leverkusen Kevin Volland ai Gunners, ma secondo Sky Sport in Germania, il club tedesco farà di tutto per resistere ad eventuali offerte e trattenere il classe ’92.