Arsenal: occhi su Bynoe-Gittens

L'Arsenal sta cercando rinforzi in vista della prossima stagione. I Gunners sono in piena lotta per la vittoria del campionato con Liverpool e Manchester City ma il club si sta già guardando attorno per mantenere il livello alto anche nella prossima stagione. Infatti uno degli obiettivi primari sarebbe Jamie Bynoe-Gittens, gioiello classe 2004 del Borussia Dortmund, lo riporta Fichajes.net.

In stagione in 15 partite di Bundesliga ha realizzato 1 rete e fornito 4 assist, mentre in 4 partite di Champions League ha segnato 1 rete (contro il Milan a San Siro) e fornito un assist. Forti del contratto fino al 2028 della stellina inglese,. Arteta sa come lavorare con i giovani e fargli raggiungere il loro massimo potenziale.