L’Arsenal segue una nuova pista per gennaio. La dirigenza dei Gunners è interessata a Leroy Sane. Il 26enne esterno offensivo tedesco ha un contratto in scadenza nel 2025 e, nel caso in cui, decida di non prolungare ulteriormente il proprio accordo con il Bayern Monaco, può essere inserito nella lista dei partenti. Lo riporta la Bild.