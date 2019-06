Mesut Özil è sul mercato. Il centrocampista tedesco è in uscita dall'Arsenal che sta cercando di piazzarlo. Dopo averlo proposto anche in Italia (Napoli, Juventus e Inter) ma senza successo, i Gunners stanno provando a offrirlo in Turchia: dal Galatasaray al Fenerbahçe, passando per il Başakşehir dove gioca anche l'italiano Stefano Napoleoni.



INGAGGIO SUPER - Operazione non semplicissima: per il costo del cartellino, che si aggira intorno ai 30 milioni, ma soprattutto per un mega ingaggio da 18 milioni netti. Per questo l'Arsenal è disponibile a pagare parte dello stipendio del giocatore se il tedesco dovesse trovare un accordo per una o due stagioni con uno di questi club. Özil in uscita, i Gunners provano a piazzarlo.