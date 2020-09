Mancava soltanto l'ufficialità e ha provveduto il diretto interessato a comunicarla attraverso la propria pagina Instagram: Pierre-Emerick Aubameyang sarà un calciatore dell'Arsenal fino a giugno 2024. L'attaccante gabonese aveva raggiunto l'intesa col club londinese per prolungare l'accordo che sarebbe scaduto nell'estate 2021.



Aubameyang è stato accostato ripetutamente nei mesi scorsi all'Inter come soluzione per completare il reparto offensivo. Anche l'Arsenal ha ufficializzato il proseguimento del matrimonio con l'ex Saint-Etienne attraverso i suoi canali social.