Nella pazzesca partita contro il Liverpool ad Anfield (5-5 e poi rigori), tra le fila dell'Arsenal si è positivamente distinto Mesut Ozil che, dalla stampa inglese, è dato come partente nel mercato di gennaio. Una leggenda come Jamie Carragher è rimasto incantato dalla prestazione del tedesco: "Sembrava di una classe superiore" ha detto l'ex Liverpool. Lo stesso Unai Emery ha ammesso la buone prestazione di Ozil: "Ha giocato molto bene, ci sarà la possibilità di vederlo di nuovo in campo".

Potrà tornare ad essere una pedina importante per i Gunners?