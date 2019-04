In casa Arsenal è riesploso un caso Mesut Ozil. Il trequartista tedesco continua a trascinarsi dietro pesanti problemi alla schiena dovuti però non a infortuni in campo, bensì a una particolare passione.



Quella per i videogiochi e in particolare per Fortnite. Ozil era già stato multato e fermato perché passava troppe ore al giorno davanti ai videogiochi causandosi problemi seri di postura. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese Ozil è ricaduto nello stesso problema e in media nell'ultimo periodo è tornato a giocare circa 5 ore al giorno a Fortnite costringendo spesso Unai Emery a fare a meno di lui.