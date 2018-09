"Visto che andiamo a Londra per il gala della Fifa, possiamo approfittarne per una visita al centro sportivo dell'Arsenal e una chiacchierata con Ozil". Era questa l'idea di Oliver Bierhoff e Joachim Low, rispettivamente direttore generale e commissario tecnico della Germania. Non è andata cosi', pero'. Secondo il giornale tedesco "Bild", infatti, l'allenatore e i dirigenti dei "gunners" hanno impedito, probabilmente su richiesta del giocatore, l'incontro tra il ct e il proprio trequartista che ha deciso di lasciare la nazionale dopo le polemiche post-Mondiale, tra incontri con Erdogan, accuse di razzismo e pessimi risultati. Low e Bierhoff sono stati accolti nel centro sportivo dell'Arsenal, ma hanno incontrato soltanto il portiere Leno, il difensore Mustafi e il tecnico delle giovanili ed ex giocatore, Mertesacker. "Volevamo parlare con Ozil, ma dobbiamo accettare la sua decisione, per adesso non intende incontrarci", ha ammesso Bierhoff secondo quanto riportato dalla stampa tedesca.