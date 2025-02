Arsenal, pazza idea Arteta: "Calafiori centravanti? E' un'opzione, ha questa capacità di diventare una minaccia"

Getty Images

, impegnata sul campo del Leicester proprio in questi minuti,, a causa dei vari infortuni occorsi agli attaccanti dei Gunners. Nella sfida alle Foxes, il tecnico spagnolo ha inserito Leandro Trossard come falso nove del suo tridente, al fianco di Sterling e Nwaneri, per sopperire all’assenza di un vero e proprio finalizzatore.Non si tratta di una voce di corridoio, anzi. L’informazione arriva direttamente dal manager dei londinesi che, poco prima della gara con il Leicester, ha lanciato la clamorosa ipotesi, vista la situazione di totale emergenza: "È già stato fatto in passato, sai.".

Una soluzione alternativa che sta studiando il tecnico iberico che potrebbe inserire il difensore azzurro in una posizione completamente inedita per il classe 2002. Ma da cosa deriva quest’idea di Arteta?In casa Arsenal, il reparto offensivo è alle prese con una situazione assolutamente deficitaria dal punto di vista numerico.che – nei primi giorni di gennaio – ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio e non rientrerà prima della fine agosto, almeno., out sino all’inizio di aprile,che lo terrà ai box per tutto il resto dell’annata.

(l’azzurro è in panchina, nella sfida contro il Leicester, assieme al secondo portiere Neto, ai difensori Kiwior, Tierney, White e Zinchenko e ai centrocampisti Jorginho, Merino e il giovane classe 2003 Butler-Oyedeji). Al contempo,, come riportato dal Telegraph, attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza al Gremio.