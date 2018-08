A undici mesi dalla scadenza del suo contratto con l'Arsenal, Aaron Ramsey non ha ancora sciolto le riserve sul futuro: il Sun, riprendendo le quote dei bookmakers, mette in prima fila la Lazio in caso di addio del centrocampista 28enne ai Gunners. La società capitolina sarebbe in vantaggio su Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City e qualsiasi club cinese: l'arrivo di Ramsey a Roma è quotato 8/1.