L'Arsenal sta cercando un nuovo volto per rafforzare il centrocampo. Il principale candidato è Aurelien Tchouameni del Real Madrid. Il francese è arrivato al Bernabeu lo scorso anno dal Monaco, per 80 milioni di euro. Ha scelto i Blancos al posto del Liverpool, lasciando i Reds con l'amaro in bocca. Il ventitreenne ha avuto un ottimo inizio di stagione, ma col tempo il suo posto è stato preso da Eduardo Camavinga, suo compagno di squadra in nazionale. Visto l'interesse degli spagnoli per Bellingham, la possibilità che il nativo di Rouen possa lasciare il club si fa sempre più reale. Lo riporta TeamTalk.