Dopo l'arrivo di Unai Emery sulla panchina dell'Arsenal, i londinesi possono dedicarsi a puntellare la rosa secondo le indicazioni del nuovo tecnico. Secondo The Sun l'ultima idea dei Gunners porta il nome di Sokratis Papastathopoulos, 29enne difensore del Borussia Dortmund che ha solo più un anno di contratto con il club tedesco. Per ingaggiare il difensore greco l'Arsenal dovrà sborsare, come viene precisato dal quotidiano inglese, circa 18 milioni di euro.