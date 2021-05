Il Watford dei Pozzo, tornato in Premier League dopo un anno, inizia a pianificare il mercato estivo. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, il club avrebbe individuato in Eddie Nketiah il profilo giusto su cui puntare. La richiesta dell'Arsenal è di circa 15 milioni, ma un accordo potrebbe essere trovato anche a cifre inferiori, visto che il classe '99 va in scadenza tra 12 mesi.