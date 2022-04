Nonostante la grande prestazione di ieri sera contro il Real condita anche da un gol, il futuro di Gabriel Jesus rimane un'incognita con il contratto in scadenza nel 2023 e nessuna proposta da parte dei citizens per il rinnovo. Ed ora l'Arsenal sta monitorando la situazione e sarebbe disposta a pagare 42 milioni di euro per il suo trasferimento. Lo riporta Football.london.