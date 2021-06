Secondo quanto riportato dallo Sheffield Star, l'Arsenal avrebbe pronta un'offerta per Aaron Ramsdale dello Sheffiled United. Il portiere è stato individuato come possibile sostituto di Leno e per il tabloid i gunners dovrebbero presentare l'offerta dopo Euro2020, dove il giocatore è impegnato con l'Inghilterra. Le blades, nonostante la retrocessione, chiedono almeno 40 milioni di sterline, ma da Londra sono sicuri che l'offerta che faranno verrà presa in considerazione anche se non raggiunge la richiesta iniziale.