Come riporta il Mirror, l’Arsenal è pronto a presentare al Barcellona un'offerta di 50 milioni di euro per Samuel Umtiti. Il difensore francese, classe 1993, ha detto di non voler lasciare il Camp Nou ma, dopo aver perso il posto da titolare in favore di Clément Lenglet, ha necessità di pensare bene al proprio futuro. Umtiti ha un contratto con il Barcellona con scadenza al 30 giugno 2023 e sul giocatore è forte l’interesse della Juventus.