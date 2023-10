Il difensore inglese dell'Arsenal Ben White è diventato un punto fermo di mister Mikel Arteta. Inizialmente impiegato come centrale difensivo, da qualche partita, si è adattato a terzino destro e sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Dall'inizio del campionato, infatti, è sempre partito titolare ed è stato protagonista di grandi prestazioni, trovando anche un gol e diventando fondamentale per i Gunners. In una recente intervista, White ha giurato amore eterno al club affermando di voler restare il più a lungo possibile e secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, l'Arsenal, per premiare il difensore, sta preparando un nuovo contratto (quello attuale scade nel 2026) con l'adeguamento di stipendio.