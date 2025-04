Getty Images

Arsenal-Psg, errore di Donnarumma e pareggio di Merino: l’arbitro annulla per fuorigioco

un' ora fa



Dopo cinque minuti del secondo tempo della semifinale d’andata di Champions League tra Arsenal e Psg gli inglesi erano andati vicini al gol del pareggio (vantaggio di Dembelé nel primo tempo). Anzi, l’avevano segnato: la firma era di Mikel Merino, che aveva sfruttato nel migliore dei modi un cross di Declan Rice e un errore di Donnarumma in uscita Alt: on field review. Il Var richiama l’arbitro sloveno Vincic: gol annullato per fuorigioco.



IL MIRACOLO DI DONNARUMMA - Niente pareggio per i Gunners quindi, l’1-1 viene cancellato e Donnarumma - e tutto il Psg - tira un sospiro di sollievo. A proposito: Gigio si riscatta alla grande poco dopo con un miracolo su Trossard: errore di Marquinhos, l’avversario corre verso la porta e calcia provando a spiazzare Donnarumma; l’ex portiere del Milan devia il pallone in angolo. Una parata che vale quanto un gol.