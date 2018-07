Il tecnico del PSG, Thomasha dichiarato in conferenza stampa: "I giocatori più forti sono anche i più facili da allenare perché vogliono solo competere e vincere. Non sono qui per insegnare loro come giocare a calcio, sono qui per aiutarli e organizzare una struttura di gioco che esalti il loro talento. Il mio compito è anche quello di mostrare quanto sia importante il loro atteggiamento e come integrarlo nel lavoro di squadra. Alla fine si tratta pur sempre di ragazzi che a 5-6 anni avevano il pallone sotto il braccio e andavano a giocare in spiaggia, a casa, per strada. Se sono qui è perché volevo allenare tutte queste grandi personalità e i rispettivi talenti. Ho deciso di venire al PSG prima cheannunciasse il suo addio all'Arsenal, non ci sono mai stati contatti per cui nemmeno so se sono mai stato preso in considerazione come suo possibile successore. Wenger non è finito".