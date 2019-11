Secondo quanto riporta As, è ancora tutto da scrivere il futuro del centrocampista classe '96 Dani Ceballos. Il pessimo rapporto con Zidane complica un ritorno al Real Madrid almeno fino a quando ci sarà il francese in panchina. In prestito ai Gunners fino a giugno, il calciatore spagnolo ha aperto a una permanenza a Londra, ma la prima proposta fatta pervenire ai blancos (30 milioni di euro) per il riscatto è stata respinta. Sul giocatore in passato c'era anche il Milan, che segue sempre la situazione con interesse.