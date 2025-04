Arsenal-Real Madrid, le pagelle di CM: Vinicius inguardabile, male Mbappé. Rice da 8,5, che bravo Lewis-Skelly

AFP via Getty Images

Arsenal

: una sola parata, decisiva su Mbappé. Attento sui palloni alti, dà sicurezza al reparto: perde subito un pallone sanguinoso, ma Vinicius non ne approfitta. Cresce con il passare dei minuti, mette sulla testa di Rice un assist perfetto, ma Courtois risponde alla grande. (sv): solido, accetta l'uno contro uno senza farsi troppi problemi. A oggi è uno dei migliori difensori centrali in circolazione.: prova attenta, concede poco a Mbappé. E pensare che c'è chi era pronto a rimpiangere Gabriel...centrocampista centrale più che terzino sinistro, è ovunque. A 18 anni gioca una partita mostruosa per quantità e qualità contro il grande Real, basta solo questo. Predestinato.

ex con il dente avvelenato, trotterella per il campo, senza picchi clamorosi, ma con pochissime scelte sbagliate.: corre per due, raddoppia il portatore di palla, è sempre al posto giusto al momento giusto.: ha sulla testa la migliore occasione del primo tempo, ma Courtois vola e gli dice di no. Nel secondo tempo tira fuori dal cilindro due punizioni magiche. Una notte da ricordare (sv): le azioni pericolose passano quasi sempre dai suoi piedi, soprattutto nel primo tempo, conquista la punizione trasformata da Rice (: entra nell'azione del 3-0)

Real Madrid

combatte senza esclusione di colpi, nel secondo tempo ha tre occasioni: le prime due finiscono su Alaba e Courtois, la terza è il tris, che manda al tappeto il Real Madrid.fa venire il mal di testa a Valverde, impegna due volte Courtois. Una spina nel fianco: il suo piano tattico sorprende il Real Madrid, la posizione avanzata di Rice è la mossa vincente.: attento su Thomas Partey, fenomenale sul colpo di testa di Rice, su Martinelli e Merino. Non può nulla sulle due punizioni magiche di Rice.soffre tremendamente Martinelli, che lo prende spesso alle spalle, accompagna poco l'azione. Da centrocampista con l'uscita di Modric non combina nulla

: il ragazzino ha grande personalità, ma in certe partite non basta. Balla come tutta la difesail fisico non basta, sbaglia tante letture difensive.torna titolare in Europa, si vede che è arrugginito. Saka è un cliente scomodissimo, non riesce a mettere sempre una pezza. Il salvataggio sulla liea su tiro a botta sicura di Merino vale come un gol, ma non vale la sufficienza (sv)il professore si limita al compitino e a certi ritmi non basta. L'esperienza non basta più, grazie ma è ora di farsi da parte (: non si fa mai notare)

schierato davanti alla difesa, gioca un primo tempo convincente. Nel secondo finisce nel torello dell'Arsenal, chiude con un rosso per doppia ammonizione.si preoccupa tanto della fase difensiva, attacca poco la profondità. Offensivamente un fantasma (sv)si sacrifica partendo largo a sinistra, ma trova comunque il modo di mettere Mappé davanti al portiere. Molto nervoso nel secondo tempo.sbaglia tanto, troppo per un giocatore della sua classe. Il rigore sbagliato nel weekend contro il Valencia ha lasciato il segno, dov'è finito il trascinatore del 2023-24? Oggi davvero impresentabile.

dei tre là davanti è quello più in palla ma sottoporta gli manca il killer instinctschiera i Fantastici 4, schierando il Real Madrid con un 4-4-2, ma nel secondo tempo non trova più l'equilibrio. Tradito da Vinicius e Mbappé, è in ritardo con i cambi.