La sfida col Rennes in Europa League ha fornito all'Arsenal l'occasione per iniziare a trattare l'ala senegalese Ismaila Sarr, 21 anni. I Gunners sono interessati pure a un altro 21enne: il difensore scozzese del Celtic, Kieran Tierney, seguito anche dal Leicester per il dopo Ben Chilwell. Occhi puntati anche sul portiere del Burnley, Nick Pope.