Secondo il Times, lo Sheffield United avrebbe rifiutato le prime due offerte fatte dall'Arsenal per Aaron Ramsdale. Il portiere è uno dei pezzi pregiati delle blades, che vorrebbero ricavare il più possibile dalla sua cessione, motivo per cui hanno rifiutato due offerte dai gunners, la cui seconda di 30 milioni di sterline. Per cederlo infatti i londinesi dovranno offrire almeno 32 milioni di sterline.