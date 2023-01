L'Arsenal ha esercitato l'opzione per prolungamento del contratto di William Saliba. I Gunners avevano la possibilità di estendere l'accordo con il giocatore per altri 12 mesi, con il suo contratto in scadenza a giugno 2023. Il difensore francese si lega dunque al club londinese fino al 2024. Ora il prossimo passo sarà quello di trovare un'intesa a lungo termine. Lo riporta The Athletic.