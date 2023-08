Si complica la pista che potrebbe portare Tomiyasu a vestire la maglia nerazzurra. Con un comunicato apparso sul sito ufficiale dei Gunners, l'Arsenal ha comunicato la rottura del legamento crociato anteriore per Timber, un duro colpo per la retroguardia di Arteta che ora dovrà fare a meno di uno dei suoi centrali. Riflessioni in corso sul difensore giapponese, destinato, con tutta probabilità a rimanere. L'Inter rimane alla finestra.