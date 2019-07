Come riporta l’Evening Standard, l’Arsenal è pronto a staccare un assegno di 28 milioni di euro per il difensore William Saliba. Il giocatore, classe 2001, è di proprietà del Saint Étienne e la società francese vorrebbe trattenere il giocatore in prestito tra le proprie file anche per la stagione 2019/20. Su Saliba è forte l'interesse di Roma e Tottenham.