Stando a quanto riporta l’edizione odierna del The Athletic, fra i giocatori sondati da parte dell'Arsenal in cerca di un difensore ci sarebbero Nico Scholtterbeck del Borussia Dortmund e Matthijs De Ligt del Bayern Monaco ma il costo eccessivo dei cartellini fanno sì che non possono essere acquistati nel mercato invernale. Un giocatore che potrebbe essere un obiettivo è il 17enne dell’Ajax Jorrel Hato.