In casa Arsenal scoppia un caso legato a Matteo Guendouzi: secondo quanto riferito da The Athletic, il centrocampista francese non si allena con la prima squadra da ben due settimane, per la decisione del tecnico Mikel Arteta, dopo i fatti accaduti nel corso del match contro il Brighton: in quell'occasione, il giovane francese aveva insultato pesantemente i propri avversari, deridendoli per i loro stipendi bassi, per poi prendere per il collo Neal Maupay, autore del gol vittoria