Intervenuto ai microfoni di BeIN Sport, l’ex allenatore dell’Arsenal Arsene Wenger ha parlato di Serge Gnabry, autore di una doppietta nel match di Champions giocato ieri tra il suo Bayern e il Chelsea: “Ha davvero tutto, ha ritmo, forza, abilità tecniche, ma a volte vuole fare le cose in maniera troppo semplice, questo è il suo vero problema. Lo abbiamo mandato in prestito al West Brom, ma non ha funzionato. Quando abbiamo provato a riprenderlo lui è voluto andare al Werder Brema, ma in realtà c’era già un accordo col Bayern. Meno di un anno dopo infatti è andato lì, ce lo hanno soffiato”.