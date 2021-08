Secondo il Sun, anche l'Arsenal sarebbe sulle tracce di Kieran Trippier. I gunners infatti sono alla ricerca di un sostituto di Bellerin, ormai prossimo alla cessione, ed avrebbero individuato nell'inglese il rinforzo giusto anche per alzare la qualità sulla fascia. L'Atletico Madrid però non è disposto a trattare a cifre inferiori alla clausola di 34 milioni di sterline, motivo per cui il giocatore non si è trasferito al Manchester United. I red devils infatti hanno l'accordo con il terzino, ma non sono disposti a cedere alle richieste dei campioni di Spagna, essendo arrivati ad offrire 20 milioni di sterline prima che la trattativa si bloccasse.