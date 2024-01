Arsenal, sfuma l'acquisto di un difensore

L'Arsenal è uno dei club maggiormente interessati a Jorrel Hato, difensore centrale rivelazione dell'Ajax classe 2006 che all'occorrenza può giocare anche terzino sinistro. Però il club inglese non potrà fare una mossa questo mese. Secondo quanto riporta The Sun a causa delle regole di immigrazione post-Brexit, perchè ha 17 anni, l'Arsenal ed altri club inglesi non saranno in grado di fare la propria mossa fino a quando non avrà compiuto 18 anni il prossimo Marzo. Il calciatore olandese ha un contratto in scadenza nel 2025.