Lenadro Trossard è il nuovo obiettivo dell'Arsenal sul mercato. Sfumato Mudryk Arteta ha messo nel mirino il 28enne belga del Brighton: il classe 1994, sotto contratto fino al 2024, non è in buoni rapporti con De Zerbi. Il tecnico italiano infatti, non ha gradito l'atteggiamento dell'esterno nelle ultime settimane.