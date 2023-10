In Premier League è in bilico la panchina dello Sheffield United, ultimo in classifica. Secondo il Daily Mail, in caso di sconfitta sabato sul campo dell'Arsenal, potrebbe essere esonerato l'allenatore Paul Heckingbottom. In tal caso si parla già del possibile ritorno del tecnico Chris Wilder, reduce da un'esperienza alla guida del Watford nella scorsa stagione.